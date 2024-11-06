فايد: سيتم إعفاء استيراد المواد واسعة الاستهلاك من الـ TVA

كشف وزير المالية، لعزيز فايد، أنه تم حشد موارد مالية لدعم المنتجات بأوامر من رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون.

وأعلن وزير المالية أنه سيتم إعفاء استيراد المواد واسعة الاستهلاك من الرسم على القيمة المضافة.

وخلال مناقشة مشروع قانون المالية 2025 بالمجلس الشعبي الوطني، أكد فايد أن قيمة القروض العمومية الموجهة للاستثمار بلغت 5969 مليار دينار.

وتابع، لعزيز فايد، أن الحكومة تعمل على تقليص العجز من خلال توجيه وتوسيع الوعاء الضريبي.

وبخصوص الشركات العمومية المفلسة، أكد فايد أنه ليس هناك شركات عمومية مفلسة. بل هناك مؤسسات تعاني ضائقة مالية وتعيش وضعية مالية صعبة. وقررت الحكومة إعادة جدولة ديونها.

وحول قيمة منحة السفر. قال وزير المالية إن بنك الجزائر سيحدد قيمة منحة السفر وفقا للتوازنات المالية، بعدما قرر رئيس الجمهورية رفعها.