فايد في السعودية للمشاركة بملتقى حول الإطار الاستراتيجي المستقبلي للبنك الإسلامي للتنمية

يشارك وزير المالية، لعزيز فايد، بالمدينة المنورة، بصفته رئيسا لمجلس محافظي مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، في الملتقى التشاوري حول الإطار الاستراتيجي المستقبلي للهيئة ذاتها في الفترة من 10 إلى 13 جانفي الجاري.

وحسب بيان الوزارة، فإن اللقاء سينعقد بمناسبة انتهاء الدورة الاستراتيجية الحالية للبنك الإسلامي للتنمية. ويهدف إلى دراسة أطر المسار الجديد للتخطيط الاستراتيجي للفترة 2026-2035 قصد صياغة العقد المقبل والاستجابة للتطلعات الحالية والمستقبلية للبلدان الأعضاء في هذه الهيئة”.

وسيوفر هذا الملتقى منصة للمشاورات رفيعة المستوى وتبادل وجهات النظر والأفكار والمقترحات بما يثري عملية التحضير لمستقبل البنك الإسلامي للتنمية.

كما سينشط فايد أشغال هذا الملتقى بصفته رئيسا لمجلس محافظي مجموعة البنك الإسلامي للتنمية. إذ سيعرض رؤية الجزائر وموقفها بخصوص المقاربة التي سيعتمدها البنك خلال السنوات العشر المقبلة. للاستجابة إلى تطلعات بلدان المنطقة، ويعزز تنميتها الاجتماعية والاقتصادية ويشجع تنويع اقتصاداتها ويقوي قدرتها على الصمود أمام التحديات الخارجية المتعددة. ويعزز اندماجها من أجل تحقيق نمو مستدام ومشترك.