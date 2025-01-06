فايد: قانون المالية خطوة لتحقيق رفاهية المواطنين وحماية القدرة الشرائية

قال وزير المالية، لعزيز فايد، اليوم الإثنين، إنّ 2025 سنة التجسيد وقانون المالية خطوة جادة لتحقيق رفاهية المواطنين وحماية القدرة الشرائية.

وأوضح وزير المالية، خلال اشرافه على مراسم تسليم الاعتمادات الميزانياتية لقانون المالية 2025. أن الإصلاح ليس مسؤولية وزارة المالية وحدها والإصلاح المالي مشروع وطني شامل مسؤوليته مشتركة ولا مجال للتقاعس.

وأضاف فايد أن “قانون المالية 2025 جاء مدروسا والميزانية مرتفعة لتجسيد المشاريع”، مشيرا أن هذا القانون سيعمل على إدماج المتعاملين الاقتصاديين غير المصرحين.

وفي سياق آخر، شدّد الوزير حرصه على العمل من أجل تقليص”الكاش” في التعاملات المالية.

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