فايد وزيتوني يحلان بالسنغال لتدشين “بنك الجزائر بالسنغال”

حل وزير المالية لعزيز فايد، اليوم الخميس، بمطار داكار بالسنغال، رفقة وزير التجارة وترقية الصادرات، الطيب زيتوني للقيام بالتدشين الرسمي للمصرف الجزائري بنك الجزائر بالسنغال” Algerian Bank of Sénégal”.

وحسب ما نشره وزير الالية على صفحته الرسمية على الفايسبوك، من المقرر أن يتم استقبال الوزير من طرف مسؤولين. في الحكومة السنغالية لتبادل وجهات النظر في المسائل المتعلقة بالعلاقات الاقتصادية والمالية بين البلدين.