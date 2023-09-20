فايد وزيتوني يحُلان بموريتانيا لتدشين بنك الاتحاد الجزائري

حل وزير المالية، لعزيز فايد، رفقة وزير التجارة و ترقية الصادرات، الطيب زيتوني بنواكشوط، في إطار زيارة العمل. التي قادت الوزيران إلى الجارة الموريتانية للاشراف على تدشين بنك الاتحاد الجزائري بموريتانيا.

وحسب ما جاء على الصفحة الرسمية لوزير المالية على الفايسبوك، يشرع وزير المالية لعزيز فايد. في زيارة عمل تقوده إلى كل من السنغال وموريتانيا يومي 20 و 21 سبتمبر 2023، رفقة وزير التجارة وترقية الصادرات الطيب زيتوني. للإشراف على تدشين “البنك الجزائري في السنغال” بالعاصمة داكار، و”بنك الاتحاد الجزائري” بالعاصمة نواكشوط وتدشين معارض دائمة للمنتجات الجزائرية.

وتأتي هذه الزيارة تنفيذا لتعليمات رئيس الجمهورية الرامية إلى الانفتاح على القارة الإفريقية والمشاركة في تنميتها وبعثها. من خلال نشر البنوك الجزائرية في الخارج وفتح معارض مستدامة، تروج للمنتج الجزائري والخدمات الجزائرية.

وتهدف هذه الزيارة التي سيستهلها من نواكشط ومن ثمّ داكار إلى إرساء علاقات التعاون ذات المنفعة المشتركة لكلا الطرفين. الجزائري والموريتاني، والجزائري السنغالي في المجال الاقتصادي والمالي والتجاري. فضلا عن ترقية التبادلات التجارية وتشجيع الاستثمار في شتى المجالات، وتعزيز الخبرات المشتركة.

تجدر الإشارة إلى أن وزير المالية سيشرف على تدشين “بنك الاتحاد الجزائري” في نواكشط. الذي يحظى برأس مال قدره 50 مليون دولار أمريكي، وهو وليد شراكة القرض الشعبي الجزائري، وبنك الجزائر الخارجي. والبنك الوطني الجزائري وبنك الفلاحة والتنمية الريفية، في حين يقدر رأس المال الاجتماعي لـ “البنك الجزائري في السنغال” الذي سيتم تدشينه في العاصمة داكار بـ 100 مليون دولار أمريكي، وقد تم إنشاؤه من طرف أربعة بنوك عمومية جزائرية.

هذا وسيشرف وزير التجارة على تدشين معارض مستدامة للمنتج الجزائري في نواكشوط وداكار، بغية تعزيز التجارة الداخلية والخارجية على حد سواء، وتشجيع الاستثمار في مختلف القطاعات.

وسيغتنم وزير المالية فرصة حضوره هذا الحدث للقاء نظيريْه الموريتاني والسنغالي لبحث سبل جديدة للشراكات بين بلداننا ولإتاحة تعاون حقيقي أوسع وأوثق في عدة مجالات.