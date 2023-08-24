فايد يبحث مع وزير خارجية بنغلاديش انضمام الجزائر إلى البنك الجديد للتنمية

تباحث وزير المالية، لعزيز فايد، بجوهانسبورغ (جنوب إفريقيا)، مع وزير العلاقات الخارجية لجمهورية بنغلاديش، أبو الكلام عبد المؤمن، سبل تطوير العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين، بالإضافة إلى آفاق انضمام الجزائر إلى البنك الجديد للتنمية.

وحسب ما أفاد به بيان للوزارة فقد جرى هذا اللقاء، على هامش أعمال الدورة الـ 15 لقمة مجموعة “بريكس”. المنعقدة في مدينة جوهانسبورغ، من 22 إلى 24 أوت الجاري. والتي يشارك فيها لعزيز فايد بصفته ممثلا لرئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون.

وشكل اللقاء –يضيف المصدر- فرصة لاستعراض وضعية العلاقات الاقتصادية والتجارية الثنائية. فضلا عن آفاق تطويرها وتعزيزها، لاسيما في القطاع المالي، قطاع المحروقات والقطاع الصيدلاني وكذلك مواد البناء.

وأكد الطرفان بالمناسبة على إرادتهما في بذل كل الجهود الممكنة للرفع بالتعاون بين البلدين نحو شراكة معززة ومربحة، وفق البيان نفسه.

كما تطرقا إلى آفاق انضمام الجزائر إلى البنك الجديد للتنمية. حيث أعربت دولة بنغلادش، بصفتها عضوا في هذا البنك، عن دعمها لهذا الانضمام”، حسب ذات المصدر.

وفيما يتعلق بالتعاون في مجال المالية، أشار البيان، أن المباحثات تناولت فرصة إبرام اتفاقيات عدم الازدواج الضريبي والترقية والحماية المتبادلة للاستثمارات.