فايد يتباحث آفاق التعاون مع الهيئة العربية للاستثمار والإنماء الزراعي لتشجيع الاستثمار الفلاحي

استقبل وزير المالية، لعزيز فايد، رئيس الهيئة العربية للاستثمار والإنماء الزراعي، محمد بن عبيد المزروعي على رأس وفد من هيئته.

وأوضح بيان الوزارة أن اللقاء شكل مناسبة لبحث واقع وآفاق التعاون بين الجزائر والهيئة العربية للاستثمار والإنماء الزراعي. قصد تشجيع الاستثمار الفلاحي ومرافقة الديناميكية التي أطلقتها في وقت سابق بلادنا بخصوص التنويع.

وبهذه المناسبة، شدد فايد على الأهمية التي توليها الجزائر لتطوير القطاع الفلاحي. الذي يندرج في صلب الاستراتيجية الوطنية للتنويع والتجديد الاقتصادي، موضحا ان هذه الأهمية ازدادت بالنظر إلى السياق الدولي المتميز بالتقلبات. في تموين بعض المواد الغذائية الأساسية جعلت بعض الدول تواجه اللاأمن الغذائي بشكل كبير.

ودعا الوزير الهيئة العربية للاستثمار والإنماء الزراعي- يضيف ذات المصدر- إلى بذل مجهودات أكبر من أجل دعم تطوير القطاع الفلاحي. في البلدان العربية لاسيما الجزائر التي انخرطت في عملية تحسين مناخ أعمالها سيما من خلال إعادة النظر في الإطار القانوني. المنظم للاستثمار والعقار الاقتصادي والفلاحي لغرض منح تسهيلات وتحفيزات أكثر للمستثمرين الوطنيين والأجانب على حد سواء.

كما شدد على أهمية قيام الهيئة العربية للاستثمار والانماء الزراعي بمواصلة تعزيز دعمها فيما يتعلق بنقل المعارف وتعزيز القدرات. من أجل مرافقة المزارعين الجزائريين لتبني أحسن الممارسات الدولية في مجال الإنتاج الزراعي.

من جهته، ثمن المزروعي الجهود التي تبذلها الجزائر لإرساء أسس تنمية فلاحية مستدامة مؤكدا إلتزام هيئته بمرافقة هذا التوجه نحو تحسين القطاع الفلاحي من خلال تعزيز استثمارات هيئته في الجزائر.

كما ذكر الوزير بأن الهيئة العربية للاستثمار والانماء الزراعي هي هيئة عربية مالية، أنشئت سنة 1976 بهدف دعم الإنماء الفلاحي بالبلدان العربية من خلال دعم الشركات العاملة في هذا المجال ولها خبرة واسعة في مجال الاستثمار الزراعي والتحويل.

ولتحقيق أرباح عالية للمساهمين تحرص هذه الهيئة على أن يتم تشكيل الشركات وفق معايير استثمارية احترافية تندرج تحت أربع قطاعات رئيسة، وهي : الإنتاج الحيواني وإنتاج المحاصيل والصناعات الزراعية الغذائية والخدمات الزراعية.