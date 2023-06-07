فايد يدعو إلى تبسيط الإجراءات الإجراءات الجمركية بالمعابر الحدودية

قام وزير المالية لعزيز فايد اليوم الأربعاء، بزيارة التفقدية إلى مصالح المديرية العامة للجمارك بمطار هواري بومدين.

وجرى ذلك بحضور المدير العام للجمارك، نور الدين خالدي.

وعلى هامش هذه الزيارة التفقدية، أكد فايد، على ضرورة تبسيط الإجراءات الجمركية وحسن استقبال المسافرين على مستوى المعابر الحدودية.

كما أشار الوزير إلى أن النظام المعلوماتي الجديد, الجاري إعداده لرقمنة النشاطات الجمركية, سيضيف تسهيلات أكبر لجل المعاملات الجمركية.

وخلال جولته التفقدية على مستوى المحطة الغربية للمطار, الذي يعتبر نقطة دخول وخروج رئيسية للمسافرين والبضائع, دعا فايد جميع المصالح الفاعلة إلى “التعاون مع مصالح الجمارك في إطار نهج تشاركي بهدف تبسيط الإجراءات الجمركية وعقلنتها وإزالة العقبات غير الضرورية”.

كما أبرز الوزير أهمية الاستقبال الجيد للمسافرين وحسن معاملتهم والسرعة في إنهاء المعاملات الجمركية، لضمان “حسن سير” موسم الاصطياف.

فايد يؤكد على أهمية مكافحة الجرائم المتعلقة بالصرف

ولدى تلقيه شروحا حول نشاط مكتب التصريح بالعملة الصعبة على مستوى المطار، أكد فايد على أهمية مكافحة الجرائم المتعلقة بالصرف.

وفي سياق متصل، أشار الوزير إلى أن النظام المعلوماتي الجديد الجاري إعداده لرقمنة جل النشاطات الجمركية، “سيحدث ثورة في قطاع الجمارك خلال الأشهر القادمة”.

من جهته، أوضح خلادي في تصريح صحفي على هامش الزيارة، أن هناك استعداد كلي من طرف كل الإطارات من أجل راحة المسافر، لافتا إلى أن النظام المعلوماتي الجديد سيسمح بتسهيلات أكثر على جميع النواحي، مع لعبه دور هام في الحفاظ على ممتلكات الخزينة العمومية.

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