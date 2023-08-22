فايد يدعو الجالية الجزائرية للمساهمة في جهود تنمية بلادنا

طلب وزير المالية، لعزيز فايد، اليوم الثلاثاء بجوهانسبورغ، من أفراد الجالية الجزائرية في الخارج، المساهمة أكثر في جهود التنمية في البلاد.

وقال فايد، خلال لقاء جمعه بممثلين عن الجالية الجزائرية بجنوب أفريقيا، أن “الجزائر تعرف ديناميكية اقتصادية جديدة. وعهدا جديدا من التجديد.. ندعو جاليتنا الوطنية للمساهمة فيه”.

وأشاد الوزير بمستوى المهارات الجزائرية بالخارج، مذكرا بتصريحات رئيس الجمهورية التي أكد فيها بأن “الجالية الوطنية أصبحت نخبوية”. وأن “الأبواب مفتوحة أمامها على مصراعيها للمساهمة في تنمية البلاد”.

ونقل فايد بالمناسبة تحيات رئيس الجمهورية، لأفراد الجالية الجزائرية بجنوب إفريقيا. لافتا إلى أنه “يولي اهتماما خاصا لتعزيز مكانة الجزائريين المتواجدين بالخارج والروابط بوطنهم الغالي”.

وذكر بأن اللقاء بأبناء الجالية الوطنية بالخارج هو تقليد كرسه رئيس الجمهورية للاصغاء لانشغالاتهم.

وتمكينهم من معرفة المستجدات المسجلة على المستوى الوطني في إطار مسيرة التجديد الواعدة التي تعيشها الجزائر.

وذكر بالتدابير التي اتخذتها الجزائر لصالح جاليتها بالخارج من أجل تعزيز روابطها مع البلد الأم. من خلال إشراكها كقوة تأثير واقتراح في عملية التنمية.

بالإضافة إلى المساعي القائمة لنشر الشبكة المصرفية الجزائرية بالخارج. لدعم المواطنين بالخارج في مجال المعاملات المالية والاستثمارية.

وتميز اللقاء بعدة تدخلات من أعضاء الجالية الجزائرية المقيمة في جنوب أفريقيا تطرقوا فيها إلى جملة من القضايا. من بينها تثمين أهمية الخط الجوي المباشر الذي يربط الجزائر العاصمة بجوهانسبورغ.

ويشارك فايد في أشغال منتدى “بريكس أوتريتش بلاص” المنظم في إطار الدورة ال15 لقمة ”البريكس”، في جنوب إفريقيا، ممثلا لرئيس الجمهورية.