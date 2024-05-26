فايد يشارك في الاجتماعات السنوية للبنك الإفريقي للتنمية بنيروبي

توجه وزير المالية، لعزيز فايد، إلى نيروبي بكينيا، بصفته ممثلا لرئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، للمشاركة في الاجتماعات السنوية للبنك الإفريقي للتنمية لسنة 2024 والتي ستعقد من 27 إلى 31 ماي الجاري.

وحسب بيان للوزارة، فإن هذه الفعالية التي تصادف الذكرى ال60 لتأسيس البنك الإفريقي للتنمية تنظم تحت شعار “تحويل إفريقيا: مجموعة البنك الإفريقي للتنمية وإصلاح بنية النظام المالي العالمي”.

وبصفته محافظا للجزائر بالبنك الإفريقي للتنمية، سيترأس فايد وفدا من وزارته للمشاركة في سلسلة من الاجتماعات والفعاليات رفيعة المستوى.

ويتضمن البرنامج جلسة لمجلس المحافظين ستخصص لمراجعة والموافقة على حصيلة البنك الإفريقي للتنمية. والبيانات المالية والتقارير السنوية ومناقشة الأولويات الاستراتيجية للبنك.

كما سيشمل البرنامج حوارا للمحافظين مع رئيس البنك وإدارته العليا حول قضايا ذات أهمية استراتيجية للقارة والبنك.

وسينصب الحوار هذه السنة بشكل أساسي على دور البنك في حشد القطاع الخاص في إطار أجندة إصلاحات بنوك التنمية متعددة الأطراف. وعلى كيفية تحسين تيسير عمل القطاع الخاص من أجل تحقيق نمو شامل ومستدام في إفريقيا.

كما سيتضمن البرنامج كذلك فعاليات لتبادل المعارف حيث سيحظى المشاركون بفرصة مناقشة موضوعات مهمة.

كما ستتاح للوزير فرصة لعقد لقاءات مع نظرائه الأفارقة، ومسؤولي المؤسسات المالية الإقليمية والدولية، وغيرهم من الجهات الفاعلة الرئيسية.

وستكون هذه اللقاءات فرصة لمناقشة التوقعات الاقتصادية العالمية، وفرص الاستثمار، وتعزيز التعاون مع الجزائر في مختلف مجالات التنمية.