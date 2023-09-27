فايد: 5.1 مليار دينار لتمويل 53 مشروعا بعين الدفلى

كشف وزير المالية، لعزيز فايد، أن ولاية عين الدفلى استفادت من تفويض تعهد بأكثرمن 5.1 مليار دج. لتمويل 53 مشروعا، مما سيخفف الضغط على القطاعات الحيوية التي تضمن رفاهية السكان مثل التعليم والصحة والأشغال العامة والري وغيرها.

وجاء هذا خلال كلمة ألقاها الوزير بمناسبة زيارته التفقدية إلى ولاية عين الدفلى، وقال الوزير “فيما يتعلق بالتسجيلات الجديدة. للسنة الحالية استفادت الولاية من تفويض تعهد بأكثرمن 5.1 مليار دج لتمويل 53 مشروعا. مما سيخفف الضغط على القطاعات الحيوية التي تضمن رفاهية السكان مثل التعليم والصحة والأشغال العامة والري وغيرها”.

أما بالنسبة للبرامج البلدية –يضيف الوزير- للتنمية “PCD”، فإن عين الدفلى تتوفر على PEC الموقوف بتاريخ 2023/06/30 بمبلغ 459 مليون دج، تهدف إلى تمويل 28 مشروعا للتنمية المحلية، مما يساعد على فك العزلة عن بلديات الولاية، وضمان توازن التنمية الجهوية.