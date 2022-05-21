فايزة العماري تحسم مستقبل إبنها كيليان مبابي

يبقى سيناريو اللاعب الفرنسي كيليان مبابي، بين منتقل لريال مدريد أو مجددا لعقده مع فريقه البياسجي، يثير الكثير من الجدل.

وكشفت الجزائرية، فايزة العماري، والدة اللاعب الفرنسي كيليان مبابي، عن مستقبل إبنها، وأنها توصلت لاتفاق مع ريال مدريد والبياسجي.

وحسب عدة تقارير إعلامية، فإن فايزة العماري، لديها اتفاق مع النادي الملكي لانتقال إبنها لبطل الليغا، ريال مدريد.

كما أضافت والدة مبابي، العماري، أنها توصلت لاتفاق مع البياسجي، لتجديد عقد إبنها مع الفريق الفرنسي.

فيما، يتبقى الأمر متروكا لابنها لتحديد وجهته الجديدة، بين الرحيل أو التجديد، وانتهت الإجتماعات مع إدارة الفريقين بشأن إبنها مبابي.