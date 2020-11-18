فايزر تُبشر العالم: فعالية لقاحنا إرتفعت إلى 95 بالمائة

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فايزر تُبشر العالم: فعالية لقاحنا إرتفعت إلى 95 بالمائة
بقلم نادية بن طاهر

أعلنت شركة “فايزر”، اليوم الأربعاء، إن لقاحها قد أثبت فعاليته بنسبة 95 في المئة للوقاية من فيروس كورونا المستجد.

وأضافت الشركة، إن لقاحها الذي تطوّره بالشراكة مع”بيونتيك” الألمانية، قد استوفى معايير السلامة اللازمة للحصول على موافقة السلطات الطبية للاستخدام “الطارئ”.

وتخطط “فايزر” و”بيونتيك” لتقديم لقاحهما لنيل الموافقة للاستخدام الطارئ في غضون أيام، وذلك قبل مشاركته مع باقي الدول حول العالم.

وحسبما  شبكة “سكاي نيوز”،  فإن تحليل الفعالية النهائية للقاح بلغ 95 في المئة خلال 28 يوما من الجرعة الأولى.


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