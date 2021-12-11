فايزر: جرعة رابعة مطلوبة لمحاربة أوميكرون

اعتبر الرئيس التنفيذي لشركة “فايزر” الأمريكية للأدوية، ألبرت بورلا، إن جرعة رابعة من لقاحها المضاد ‏لفيروس كورونا المستجد قد تكون مطلوبة لمحاربة متحور أوميكرون.‏

وأورد ذات المسؤول، في تصريحات لشبكة “سي إن بي سي” الأمريكية: “اعتقد سابقا أنه قد تكون هناك حاجة إلى جرعة رابعة بعد مرور 12 شهرا من الحصول على الجرعة الثالثة. لكن مع “أوميكرون” قد يلزم زيادة هذا الجدول الزمني”.

وأضاف بورلا: “أعتقد أننا سنحتاج إلى الجرعة الرابعة. مع أوميكرون نحتاج إلى الانتظار لأنه لدينا القليل جدا من المعلومات المتوافرة عنه. لا تزال هناك حاجة للمزيد من البيانات حول حتمية الحصول على الجرعة الرابعة”.

وجاءت تصريحات رئيس “فايزر” بعد أن صرحت شركته أن “3 جرعات يبدو أنها توفر حماية جيدة”.

وأصدرت شركة “فايزر”، يوم الأربعاء الماضي، بيانات تظهر أن جرعة ثالثة أدت إلى مستويات مماثلة من الأجسام المضادة ضد متحور “أوميكرون” مثل جرعتين ضد الفيروس الأصلي، مما أدى إلى حماية قوية.

كما شكك بعض الخبراء، في الحاجة إلى جرعات إضافية من اللقاح المضاد. مشيرين إلى أن شركات مثل “فايزر” لديها مصلحة مالية في بيع المزيد من الجرعات.

وأوضح الخبراء، أنه حتى يمكن لجرعتين أن توفر الحماية من المرض الشديد، لا سيما لدى الأشخاص غير الكبار في السن.

كما أن العديد من الخبراء، بمن فيهم مسؤولو الصحة في إدارة الرئيس الأمريكي، جو بايدن، أيدوا فكرة الحصول على جرعة الثالثة على الأقل، لمحاربة المتحور الجديد.

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