فايزر مُمرر حاسم في مواجهة بريمن و سانت باولي

بصم اللاعب ذو الأصول الجزائرية، ميتشل فايزر، اليوم السبت، على تمريرة حاسمة، في مواجهة فريقه فيرديربريمن و سانت باولي،.

في إطار الجولة 14 من “البوندسليغا” الألمانية. وبدأ اللاعب، فايزر، هذه المواجهة التي تجرى فعالياتها الآن، بملعب “ميلرنتور” بمدينة هامبورغ، أساسيا.

وتمكن، فايزر، من تقديم تمريرة الهدف الثاني لصالح فريقه، في المواجهة التي يتفوق فيها فيرديربريمن بهدفين دون رد، خارج ملعبه.

فيما شارك المدافع ذو الأصول الجزائرية الآخر، الناشط في صفوف سانت باولي، كارلو بوخالفة، أساسيا كذلك في هذه المواجهة. وإستبدل في الدقيقة الـ63 من الشوط الثاني.

للإشارة، رفع متوسط الميدان، فايزر، رصيده من المساهمات التهديفية هذا الموسم للمساهمة رقم 6 هذا الموسم في “البوندسليغا. حيث سجل هدفا واحداً وقدم خمس تمريرات حاسمة، من أصل 12 مباراة.