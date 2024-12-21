فايزر هدافاً ويقود فيرديربريمن لفوز جديد في “البوندسليغا”

بصم اللاعب ذو الأصول الجزائرية، ميتشل فايزر، اليوم السبت، على هدف جديد مع فريقه فيرديربريمن، في الدوري الألماني “البوندسليغا”.

وخاض فايزر، مواجهة يونيون برلين، أساسيا وفي كامل أطوارها، والتي إنتهت برباعية مقابل هدف لصالح بريمن. ساهم فيها اللاعب المرشح لتمثيل الخضر في التربص المقبل، بالهدف الثالث في الدقيقة الـ45 من الشوط الأول.

كما نال فايزر، تنقيط جيد في هذه المواجهة، بعلامة 7.0، فبغض النظر عن تسجيله هدفا في هذه المواجهة، قدم اللاعب، تمريرة مفتاحية، وقام بمراوغة ناجحة.

أما على الجانب الدفاعي، حسم، فايزر، لصالحه ثلاث صراعات ثنائية على الكرة، وتدخل واحد ناجح على الكرة.

للإشارة، قدم اللاعب، ميتشل فايزر، هذا الموسم مع فريقه فيرديربريمن في “البوندسليغا” خمس تمريرات حاسمة، وسجل هدفين، من أصل 16 مواجهة في الدوري والكأس.

كما يتواجد اللاعب محل متابعة من طرف الناخب الوطني، فلاديمير بيتكوفيتش، تحسبا لإستدعائه إلى المنتخب الوطني في قادم المواعيد.