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الرياضة

فايزر يتعرض إلى الطرد في الدوري الألماني

بقلم عزيز طالبي
فايزر يتعرض إلى الطرد في الدوري الألماني
فايزر
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تعرض المدافع الجزائري صاحب الجنسية الجزائرية ميتشيل فايزر إلى الطرد في مباراة فريقه فيردر بريمن أمام المضيف بوروسيا مونشغلادباخ.

و كشفت وسائل الإعلام الألمانية، اليوم الأحد، أن فايزر تعرض في الدقيقة 83 من عمر المباراة، بعد تلقيه البطاقة الصفراء.

وانتهت المباراة بخسارة فايزر ورفقائه برباعية كاملة مقابل واحد في المباراة التي اندرجت ضمن الجولة التاسعة من البوندسليغا.

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