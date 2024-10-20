فايزر يطيح بمواطنه عمورة في “البوندسليغا” وينصّب نفسه رجل اللقاء

تمكن اللاعب الجزائري الأصل ميتشل فايزر من تسجيل هدفا جميلا و تقديم تمريرة حاسمة، اليوم الأحد، إلى جانب قيادة فريقه فيردر بريمن للفوز أمام فولسبورغ الذي ينشط له الجزائري الأخر محمد أمين عمورة.

وقاد فايزر فريقه للفوز برباعية كاملة مقابل هدفين، في لقاء تألق به بشكل لافت للإنتباه لينصب نفسه رجل المباراة التي اندرجت ضمن الجولة السابعة.

ويقدم “المدافع الهداف” عروضا قوية رفقة ناديه سواء بالتهديف أو المساهمات في الفوز بالمباريات، ليقدم نفسه أنه “أحد اكتشافات البطولة الألمانية”.

وفي سن 30 ، أصبح المدافع الفنان و الهداف في الوقت نفسه، متاحا لحمل قميص المنتخب الوطني بداية من شهر نوفمبر القادم بعدما غيّر جنسيته الرياضية.

c إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور[/caption]