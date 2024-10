فايزر يغيّر جنسيته الرياضية وينتظر التفاتة من بيتكوفيتش

كشفت تقارير إعلامية فرنسية، اليوم الخميس، أن اللاعب الألماني ذو الأصول الجزائرية، ميشيل فايزر، بات بإمكانه تمثيل المنتخب الوطني في المواعيد القادمة.

وحسب ما كشفه الصحفي الألماني، بشبكة “سكاي سبورتس”، فلوريان بليتنبورغ، فإن اللاعب، ميشيل فايزر، أنهى إجراءات تغيير جنسيته الرياضية على مستوى الاتحاد الدولي لكرة القدم. وبات بإمكانه تمثيل المنتخب الوطني الجزائري.

وأوضح المصدر أن اللاعب، فايزر، يريد اللعب لصالح منتخب الجزائر. وبإمكان الناخب الوطني، فلاديمير بيتكوفيتش، استدعاء اللاعب. في التوقف الدولي المقبل شهر نوفمبر، الذي ستتخلله مواجهتين أمام غينيا الاستوائية وليبيريا. ضمن تصفيات كأس أمم إفريقيا 2025.

للإشارة، يملك اللاعب ميشيل فايزر أصولاً جزائرية من جانب والدته، جده جزائري.

وأبدى استعداده في العديد من المرات لتمثيل المنتخب الوطني. ويبلغ حالياً 30 سنة، وينشط في منصب ظهير أيمن أو متوسط ميدان.

🚨🇩🇿 Mitchell #Weiser wants to play for the Algerian national team in the future ✔️

His federation change has already been completed by FIFA. His grandfather is Algerian (on his mother’s side). National coach Vladimir Petković could nominate him for the first time as early as… pic.twitter.com/DgDXjisSeG

— Florian Plettenberg (@Plettigoal) October 17, 2024