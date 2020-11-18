فايزر يُعلن عن خطته لضمان إيصال لقاحه بشكل آمن

كشفت شركة فايزر، أمس الثلاثاء، عن الاستراتيجيات التي ستتبناها للتغلب على العقبات التي تعترض طريق لقاحها لفيروس كورونا المستجد.

ويجب تخزين لقاح فايزر، في درجة حرارة تتراوح بين ناقص 70 و80 سالب درجة مئوية.

وقال الرئيس التنفيذي لـ”فايزر” ألبرت بورلا”، إن الشركة، بمقدورها شحن اللقاح إلى معظم المناطق بالولايات المتحدة الأميركية بزمن لا يتعدى يوما.

وأضاف بورلا: “سيكون الطلب على لقاحنا كبيرا جدا، لكننا متأكدون من أن عمليات التطعيم ستكون سريعة للغاية بعد موافقة إدارة الغذاء والدواء الأميركية”.

وتحدث بورلا عن تطوير مهندسين في “فايزر” لصناديق حافظة للشحن، توفر درجة الحرارة المطلوبة للمحافظة على فعالية اللقاح.

ونقلت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية عن بورلا قوله: “إن كل صندوق قادر على استيعاب ما بين ألف إلى 5 آلاف جرعة من اللقاح، وعند استعمالها لن تكون هناك حاجة لتوفر التبريد بوسائل الشحن، وهو ما يتيح نقلها في الشاحنات والطائرات والسفن”.

وكانت شركتا “فايزر” و”بيونتيك”، قد أعلنتا الاثنين، أن اللقاح ضد كوفيد-19 الذي تعملان على تطويره “فعّال بنسبة 90 في المئة”.