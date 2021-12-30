فايز أبو عيطة يحيي دعوة الرئيس تبون لإقامة المصالحة الفلسطينية

حيا السفير الفلسطيني لدى الجزائر فايز أبو عيطة، دعوة رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، إلى لم شمل الفلسطنيين بإقامة المصالحة الفلسطينية وإنهاء الانقسامات.

وأورد السفير الفلسطيني في تصريحات صحفية اليوم الخميس: “أحيي الجزائر رئيسا وحكومة وشعبا على كل الدعم”.

كما أضاف السفير: “نحن هنا من البدايات وحتى اليوم إلى أن نقيم الدولة الفلسطينية”.

وتابع أبو عطية، إنها مناسبة لنقول أن الشعب لما اقتلع من جذوره واعتبر البعض أنها النهاية لفلسطين.. هاهو الآن وبعد ما يزيد عن 57 سنة يؤكدون تمسكهم بحقوقهم المشروعة. وحقهم في العودة إلى ديارهم التي هجروا منها.

وأكد السفير، إن حركة فتح، لن توقف نضالها حتى تقيم دولة فلسطين دولتها.

كما أعلن السفير وجدد العهد مع الشعب الفلسطيني، على المضي في الكفاح المشروع ومهما بلغت التضحيات.

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السفير الفلسطيني: دعم الجزائر وشعبها للقضية الفلسطينية هو فخر لكل العرب

أكد سفير فلسطين لدى الجزائر فايز أبو عيطة أن دعم الجزائريين حكومة وشعبا للقضية الفسطينية موقف يشكل فخرا لكل العرب. مشيرا إلى ان الثورة الفلسطينية إنطلقت من أرض الجزائر.

وخلال نزول السفير الفلسطيني، ضيفا على القناة الأولى، بمناسبة اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني. الموافق لـ29 نوفمبر 2021، قال أن أول مكتب يُفتح ليمثل الشعب الفلسطيني كان في الجزائر.

وتابع سفير فلسطين القول: “ما قدمته الجزائر اليوم دون أي تراجع يؤكد عظمة هذا البلد ويؤكد عظمة هذا الشعب. ويؤكد عظمة القيادة التي توارثت الموقف التاريخي الذي لم يتغير”.

كما قال أن الشعب الفلسطيني يعشق الجزائر التي تدعمه في نضاله طيلة سنوات، وقال:”كلنا ندرك أن الجزائر تعطي لفلسطين بلا حدود. والقضية الفلسطينية بالنسبة للجزائر هي قضية مرجعية بالأساس شكرا للقيادة الجزائرية وللشعب الجزائري من القلب”.

ومنذ أيام الحج الأولى و منذ اسلام شعوب شمال افريقي مرورا بالفتح العظيم بقيادة صلاح الدين الأيوبي والمغاربة متواجدون في القدس. ومنذ تلك الأيام إلى يومنا هذا وموقف الجزائر ثابت للقضية الفلسطينية عنوانه فلسطين أم القضايا يتشبث به الشعب والرئيس معا عكس ما يحدث في المغرب.

كما شارك الجزائريون في فتح القدس مع صلاح الدين الايوبي وفتحوا عبر التاريخ صدورهم لكل فلسطين. وقبل أيام استذكر العالم الاعلان التاريخي لقيام دولة فلسطين من أرض الجزائر.