فايز المطيري المدير العام لمنظّمة العمل العربية:” نعمل على القضاء على البطالة من خلال هذه المنظّمة”

كشف فايز المطيري المدير العام لمنظّمة العمل العربية، اليوم أنّ الشّبكة العربية لمعلومات أسواق العمل، تمّ إقرارها في القمّة الإقتصادية والتنظيمات العربية، ولا يشارك فيها إلا الدول العربية.

المطيري وعلى هامش لقائه بوزير العمل والتشغيل والضمان الإجتماعي بالعاصمة، بمناسبة افتتاح الورشة الإقليمية حول الشبكة العربية لمعلومات أسواق العمل، جددّ الثقة في المنتوج العربي.

قائلا ” نحن من نعطي الثقة في المنتوج العربي، وأنا وأنت من يسمّي المؤسسات العربية بمسميّاتها”.

كما أكد المتحدّث أن الشبكة هذه تحارب كثيرا نسبة إرتفاع البطالة في الدّول العربية، والتي بلغت نسبتها 17 بالمائة.