فايز المطيري: سيتم التوظيف عن بعد لفائدة الشباب العربي

قال فايز المطيري المدير العام لمنظمة العمل العربية، أنه سيتم إستخدام التكنولوجيا في التوظيف عن بعد للشباب العربي عبر الموقع.

وأضاف على هامش ورشة حول الشبكة العربية لمعطيات أسواق العمل، أن المنظمة العربية لأسواق العمل تلقت رسالة من الجزائر.

من أجل المشاركة في الورشة التدريبية حول سوق العمل، وأطراف الإنتاج الثلاث.

مشيرا إلى أن الشبكة تحمل إحصاءات العمل في كل دولة من خلال أسواق العمل العربية.

كما سيكون لها موقع خاص في منظمة العمل العربية من أجل التدريب عن بعد للشباب العربي واستخدام التكنولوجيا.

مفيدا بأن الجزائر متقدمة في هذا المجال وسيتم إستخدام التوظيف عن بعد من خلال طرح فرص عمل للشباب عبر الموقع.

وأضاف ذات المتحدث، أنه سيتم الحرص على تنفيذ توصيات الورشة من أجل توقيع البروتوكولات مابين منظمة العمل والأطراف الثلاث.

وأشار المطيري، إلى أنه سيتم رفع الحصص التدريبية على موقع الشبكة للشباب العربي وتغطية القصور في مجال الشغل.