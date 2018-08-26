فايسبوكيون يعيدون رواية “حب في زمن الكوليرا” بعد تفشي الوباء في الجزائر

تداول رواد مواقع التواصل الإجتماعي، رواية للكاتب الكولومبي غابرييل غارثيا ماركيت تحت عنوان “حب في زمن الكوليرا”، بعد تفشّي وباء الكوليرا في الجزائر.

الرواية التي نشرت عام 1985، تتحدث عن قصة حب بين رجل وامرأة منذ سنّ المراهقة وحتى بلوغهما سن السبعين.

تناقلها الرواد على نطاق واسع و ذكّروا بها، حيث انتقد فيها الروائي الأوضاع الإقتصادية والإجتماعية.

الّتي تسبّبت في تردّي الأحوال في منطقة الكاريبي آنذاك، وتفشي وباء الكوليرا

وهو ما ربطها رواد مواقع التّواصل الإجتماعي مع الوضع الحالي في الجزائر .

بعيدا عن السخرية التي شابت منصات الشبكات الإجتماعية بعد ظهور وباء القرون الوسطى.

إلاّ أنّ الرواية عادت للظهور من باب الفضول لدى النخبة الجزائرية.