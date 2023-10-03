فايسبوك يطلق اشتراك بـ10 أورو شهريا

سيتمكن مستخدمو Facebook أو Instagram قريبًا من إزالة الإعلانات من تطبيقاتهم. وعلى هذا الأساس قدمت المجموعة اشتراك يبدأ من 10 يورو شهريًا.

ويستعد مارك زوكربيرج لتقديم ميزة جديدة رئيسية لمستخدمي فيسبوك وإنستغرام الأوروبيين. اين سيتم الإقتراح خلال الأشهر المقبلة الأشهر المقبلة، اشتراك شهري عليهم لإزالة الإعلانات من الشبكتين الاجتماعيتين. حسبما كشفت صحيفة وول ستريت جورنال.

وسيكلف الاشتراك في برنامج SNA حوالي 10 يورو شهريًا، من أجل “الاشتراك بدون إعلانات”. ويتم تحميل كل حساب إضافي 6 يورو. أو حوالي 16 يورو لإزالة الإعلانات من فيسبوك وInstagram في وقت واحد. لكن هذه الأسعار سترتفع حوالي 30 بالمائة أكثر إذا كانت مصنوعة من الهاتف. مع مراعاة الضرائب التي تطبقها متاجر تطبيقات أبل وجوجل. أو حوالي 20 يورو شهريًا لكلا الطلبين.

وكان قد أعلن الرئيس التنفيذي لشركة “ميتا” مارك زوكربيرغ، عن إقرار قواعد جديدة لتوثيق الحسابات مقابل اشتراك مدفوع شهريًّا. في خطوة هي الأولى في تاريخ المنصة.

وتتيح خدمة “ميتا فيريفايد” توثيق الحساب باستخدام هوية حكومية للحصول على الشارة الزرقاء. والحصول على حماية إضافية من انتحال شخصيتك بحساب آخر، وكذلك الحصول على وصول مباشر لخدمة العملاء.

وأكد زوكربيرغ، في منشور عبر حسابه على فيسبوك، أن الميزة الجديدة تهدف إلى زيادة المصداقية والأمان عبر منصتي الشركة فيسبوك وإنستغرام.