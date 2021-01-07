فايسبوك يلغي خاصية الإعجاب على الصفحات ويوضح السبب

أعلنت شركة فايسبوك، أمس الأربعاء، إنها ألغت زر الإعجاب من على الصفحات العامة لها عبر موقعها للتواصل الإجتماعي.

ويتعلق الأمر، بالصفحات التي يستخدمها الفنانون والشخصيات العامة والعلامات التجارية.

وحسب منشور الشركة، فإن الصفحات العامة ستعرض فقط المتابعين ومشاركة المستخدمين في الحوارات وتفاعلهم مع غيرهم.

وجاء في المنشور: “نلغي الإعجاب ونركز على المتابعين لتسهيل تواصل الناس مع الصفحات التي يفضلونها”.

وأوضحت فايسبوك، أن الإعجاب في الصفحات لم يعكس شعبيتها بشكل حقيقي.

مشيرة إلى إن العديد من الأشخاص توقفوا عن متابعة الصفحات بعد الإعجاب بها.

وبهذا الإجراء الجديد، ستعكس الصفحات العامة الآن مدى اهتمام المتابعين، الذين سيتابعونها ويحصلون على محتواها.