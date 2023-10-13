فاينرود يثني على مردود زروقي مع الخضر

أثنت إدارة نادي فاينرود روتردام، الهولندي، على مردود لاعبه الدولي الجزائري، رامز زروقي، في الودية الأخيرة للخضر أمام الرأس الأخضر.

ونشرت إدارة فاينرود، تغريدة على الحساب الرسمي للفريق، قال فيها: “فوز وهدف لصالح رامز زروقي”.

كما أرفق مسؤولو النادي الهولندي، هذه التغريدة، بصورة لنجمها الدولي الجزائري، بقميص ناديه فاينرود.

يذكر أن رامز زروقي شارك أساسيا رفقة الخضر في وديتهم الأخيرة أمام الرأس الأخضر، وسجل الهدف الرابع للمنتخب الوطني.