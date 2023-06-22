فاينورد يعلن ضم الدولي الجزائري رامز زروقي

أعلن نادي فاينورد روتردام، بطل الدوري الهولندي هذا الموسم، اليوم الخميس، عن تعاقده مع متوسط الميدان الدولي الجزائري، رامز زروقي.

وحسب بيان النادي الهولندي، فقد وقع لاعب الخضر زروقي على عقد يربطه مع بطل الدوري الهولندي، لمدة أربع سنوات.

وفي ذات السياق، عبر متوسط الميدان زروقي، عن سعادته بالإنضمام لفاينورد روتردام، صرح لموقع الفريق:”أنا سعيد وفخور بأن هذه اللحظة أتت أخيرًا”.

وأضاف زروقي:”فينورد هو ناد كبير في هولندا، وأريد التطور هنا أكثر كشخص وكلاعب كرة قدم، عيش لحظات جميلة. لا استطيع الانتظار لبدء هذه المغامرة.