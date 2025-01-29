فتاة إفريقية تقود عصابة للمتاجرة “بالهيروين” في العاصمة

باشرت محكمة الجنايات الإستئنافية بمجلس قضاء الجزائر اليوم الأربعاء، في محاكمة 15 متهما تضم متهمين من جنيسيات مختلفة أغلبهم أفارقة. شكلوا عصابة إجرامية تمتهن الإتجار بالمؤثرات العقلية والمخدرات من نوع ” الهيروين ” .على مستوى بلديات العاصمة كل من حسين داي، باب الوادي بداخل سيارات الأجرة .

وتم توقيف المتهمين تباعا في إطار الكشف عن قيام شقيقين يقومان بالمتاجرة بالمخدرات عبر موقع واد كنيس .

والثابت من وقائع القضية أنه في إطار مكافحة الاتجار غير الشرعي للمخدرات والمؤثرات العقلية، وردت إلى فرقة مكافحة الاتجار غير الشرعي بالمخدرات والمؤثرات العقلية بأمن ولاية الجزائر ، معلومات عن قيام المدعوين “ك. محمد” و “ك. بلال” بالمتاجرة بالمخدرات بحي وادي كنيس بالقبة، حيث يتم تموينهما بالمخدرات من الرعية الإفريقي عصمان المقيم بحي الباخرة المحطمة ببرج الكيفان.

كما أن المدعو “عصمان “يمون كذلك المدعو “ح نبيل” بالمخذرات على مستوي مدينة باب الوادي. ومكنت التحريات من تجميع معلومات تفيد بوجود جماعة إجرامية منظمة مختصة في المتاجرة في مخذر الهروين بكل من بلديات: حسين داي، باب الوادي والمحمدية، تتكون من “ك. محمد” “ك.بلال”، “ز. عبد العزيز”، “د. سليمان” المكنى “عصمان”، المسماة “نيونوبلي سيسيل نيومها” المكناة “فاطمة” و المكنى موسى.

وبتاريخ 28-02-2023 تم مراقبة شقة المسماة نيونويبلي سيسيل نيومها المكناة فاطمة الواقعة بحي حراقة الجزائر، تم رصد المعنية وهي تغادر مقر إقامتها و تمتطي سيارة نوع “شيري كيو بيضاء وانتقلت الى محطة التراموي بدرقانة، ثم ركبت التراموي بإتجاه وسط مدينة برج الكيفان، ثم استقلت سيارة أجرة إلى المركز التجاري بحي المندرين وكانت تجري اتصال هاتفي لما التقت بإمرأة وإستلمت منها كيس بلاستيكي ابيض، ثم توجهتا معا الى سيارة أجرة.

فتم توقيفهما، وتم ضبط بحوزتها حزمة بها كبسولات من المخدرات نوع الهيروين مغلفة بغلاف بلاستيكي شفاف قدر وزنها ب 45 غرام و مبلغ مالي قدره 135000 دج داخل كيس بلاستيكي ابيض وهاتف نقال يعود للمسماة “س راضية”، ضبط بحوزتها صفيحتين من الأقراص المهلوسة.

ليتم بعد ذلك تفتيش المسكن أين تم ضبط الرعية الإفريقية المسماة دياكيتي كادياتو من جنسية مالية ضبط بحوزتها حزمة بها كبسولات المخدرات نوع الهيروين مغلفة بغلاف بلاستيكي شفاف قدر وزنها ب 65 غرام خلاط كهربائي عليه كمية من مسحوق

ابيض مشبوه قدر وزنها ب 25 غرام قصاصات بلاستيكية شفافة تستعمل في تجزئة ولف المخدرات نوع الهيروين، أكياس بلاستيكية شفافة تستعمل في تجزئة ولف المخدرات نوع الهيروين.

حيث صرحت أنها تقيم في الجزئر بطريقة غير شرعية، وأن المبلغ المالي الذي ضبط بحوزتها المقدر بـ 135000 دج استلمته من المسماة “س. راضية” كمقابل لثمن

المخدرات نوع الهيروين التي ضبطت بحوزتها عند إيقافها، وأكدت أنها تعرفت هذه الأخيرة قبل شهرين وابرمت صفقة تموين بالمخدرات على مستوى حي رويسو داخل سيارة أجرة اين سلمتها 10 كبسولات من المخدرات نوع الهيروين مقابل مبلغ مالي يقدر بـ 60000 دج.

وأضافت أن المدعو “د. سليمان” المكنى عصمان صديق زوجها، وهو من سلم لها الهاتف النقال المضبوط بحوزتها.

كما أن المدعو أديباري جون المكنى موسى يكمن دوره في توفير المخدرات وجمع المال يخص شخص يدعى نبيل وهو معتاد التزود من عندها بالمخدرات.

وأن المرة الأخيرة التي زودته فيها بالمخدرات نوع الهروين كانت يوم الأحد بمنطقة الشوموناف، وقد سلمت له حزمة من بها 10 كبسولات من مخدر الهيروين.

وبخصوص الرقمين الهاتفيين فهما يخصان المكني Junior الذي يقيم بباب الوادي، الذي كان يتزود بمخذر الهيروين من المدعو “د. سليمان “المكنى عصمان. وبعدها أصبحت هي من تمون المدعو Junior بالمخدرات

اما المتهمة “س.راضية”، فصرحت أنها توجهت بتاريخ الوقائع إلى حي المندرين لأجل التزود بالمخدرات نوع الهروين من الرعية الإفريقية “نيونوبلي سيسيل” نيومها وذلك بطلب من الرعية الإفريقية “بريكولة”، مقابل استفادتها من ربح قدره 5000 دج. وأكدت المعنية أنها معتادة على تموينها بالمخدرات ثلاثة مرات في الأسبوع وفي أماكن مختلفة كباب الوادي و حي الديار الخمس بالمحمدية و حي المعدومين بالعناصر، وكانت عمليات التسليم تتم داخل سيارات الأجرة.