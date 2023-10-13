فتاة تبلغ 12 عاما تدخل في غيبوبة بسبب السيجارة الإلكترونية

قالت فتاة تبلغ من العمر 12 عاما أصيبت بانهيار في الرئة وأمضت أربعة أيام في غيبوبة صناعية، لبي بي سي. إنه لا ينبغي للأطفال أبدا البدء في تدخين السجائر الإلكترونية.

كانت سارة غريفين تعاني من الربو وكانت تستخدم السجائر الإلكترونية بكثرة عندما تم نقلها إلى المستشفى. بسبب مشاكل في التنفس قبل شهر.

وقالت والدتها ماري لبي بي سي إنها تخشى أن تفقد ابنتها.

تشبه غرفة نوم سارة جريفين في منزلها في بلفاست غرفة نوم معظم الفتيات البالغات من العمر 12 عامًا. ولكن هذا هو المكان الذي اعتادت فيه سارة أيضًا إخفاء تدخينها عن والدتها. حتى أنها أحدثت ثقوبًا في السجادة لإبقائها بعيدًا عن الأنظار.

بدأت سارة بالتدخين الإلكتروني عندما كانت في التاسعة من عمرها فقط.

وحاولت والدتها ماري إيقافها، حيث قامت بتفتيشها عندما عادت إلى المنزل، وصادرت هاتفها، لكن لم ينجح أي شيء.

بحلول الصيف، كانت سارة قد حصلت على 4000 نفخة من الـvape (يحتوي الـ vape التنظيمي على 600 نفخة). في غضون أيام قليلة.

كان هذا أول شيء تفعله في الصباح وآخر شيء تفعله في الليل، وهو النوم والسيجارة الإلكترونية على وسادتها.

إن إصابة سارة بالربو وحقيقة أنها لم تكن جيدة في استخدام جهاز الاستنشاق الوقائي، جعلها عرضة لخطر حدوث مضاعفات.

وفي أوائل سبتمبر، أصيبت أيضًا بنزلة برد في الرأس، وعندما اقترنت بتدخين السجائر الإلكترونية. أدى كل ذلك إلى ما وصفه طبيب سارة بـ “العاصفة الكاملة”.

أصبحت سارة مريضة وتم نقلها إلى المستشفى، حيث أظهرت الأشعة السينية لرئتيها أن رئتها واحدة فقط تعمل بشكل صحيح. ولم تكن تستجيب للعلاج.

وفي غضون ساعات قليلة كانت في العناية المركزة – وبعد فترة وجيزة دخلت في غيبوبة صناعية، على أمل أن تستقر حالتها.