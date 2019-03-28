فتاة تتحول الى أشلاء بسبب سيلفي

لقت فتاة روسية تبلغ من العمر 15 عاما مصرعها خلال محاولتها التقاط صورة “سيلفي” مع صديقها، أثناء مرور قطار شحن في مدينة أوروسك الروسية.

حيث فشلت كارينا بايموخامبيتوفا في الابتعاد في الوقت المناسب، عن طريق القطار ليدهسها ويحول جسدها إلى أشلاء، وفقا لما نشره موقع سبوتنيك العربي.

ووفقا لتقارير فقد أوضح سائق القطار أنه تفاجئ بوجود الفتاة وصديقها على السكة الحديدية.

مبينا أنه أطلق بوق التحذير،كما أنه حاول إيقاف قطاره من خلال فرامل الطوارئ، لكن دون جدوى.

وقد تم إطلاق تحذيرات للشباب والمراهقين في روسيا بسبب الحادث، لتوخي الحذر خلال التقاط صورة ” السيلفي “.