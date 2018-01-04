فتاة تدهس أخرى بسيارتها 3 مرات بسبب مشاكل مع عائلتها في غرداية !

تم إيداعها الحبس عن جناية محاولة القتل

أمر قاضي التحقيق بمحكمة غرداية بإيداع المسماة «ب.م» البالغة من العمر 29 سنة الحبس المؤقت، وذلك بتهمة جناية محاولة القتل العمدي مع سبق الإصرار والترصد، حيث أقدمت على دهس فتاة تبلغ حوالي 19 سنة تدعى «خ.أ» على خلفية وجود مشاكل بين المتهمة وعائلة الضحية.

وحسب المعلومات المتوفرة لـ«النهار» حول الحادثة، فإن شجارا وقع بين المتهمة التي كانت على متن سيارة من نوع «سيالو» وبين الضحية التي كانت رفقة صديقتها واثنين من الأطفال ببلدية الضاية بن ضحوة، حيث هربت على إثرها الضحية إلى منزل قريبتها التي نصحتها بالتوجه إلى مصالح أمن الدائرة من أجل إيداع شكوى، ولكنها فور خروجها من منزل قريبتها تفاجأت بإقدام المتهمة على دهسها بواسطة سيارتها ثلاث مرات.

مما أدى إلى إغمائها نتيجة الجروح البليغة التي أصيبت بها، مما استوجب تدخلا مستعجلا لمصالح الأمن ومصالح الحماية المدنية بعد استنجاد مواطنين بهم، ليتم نقل الضحية إلى المستشفى على جناح السرعة، فيما تم العثور على أجزاء من أكسسوارات السيارة الخارجية محطمة في موقع الحادث نتيجة شدة الارتطام.

بعد ذلك، قامت المتهمة بتغيير السيارة وتقدمت إلى مقر أمن الدائرة بواسطة شاحنة صغيرة من نوع «شانا» من أجل الإبلاغ عن حادث، ليتم توقيفها ومباشرة التحقيق معها على خلفية القضية، حيث حاولت التملص من الجريمة ولكن مصالح الأمن واجهتها بشهادة الحضور خاصة صديقة الضحية، إضافة إلى وجود المرآة الأمامية في موقع الحادث، ليتم كشف ملابسات القضية خاصة بعد معرفة هوية صاحب السيارة، الذي كشف أنه أجّر سيارته للمتهمة.