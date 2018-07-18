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فتاة ترتدي فستان الزفاف وتتزوج بصلاح غيابيا

الرياضة
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فتاة ترتدي فستان الزفاف وتتزوج بصلاح غيابيا صورة مركبة
بقلم عبد النور حواز

صنعت فتاة أوروبية الحدث في مواقع التواصل الإجتماعي عندما قامت بنشر صورة لها وهي ترتدي فستان الزفاف بالقرب من صورة كبيرة للنجم الدولي المصري محمد صلاح.

وتضاربت الأراء حول المغزى الحقيقي للصورة بين من يرى أن الفتاة تمنت حضور صلاح حفل زفافها بينما رأى البعض أن الشقراء تتمنى أن يكون لاعب الليفر فارس أحلامها.

وسخر الجمهور الرياضي من الفتاة مُعلقين على مواقع التواصل الإجتماعي أن الأخيرة تزوجت بالنجم المصري غيابيا.

ويبدو أن صلاح الذي يقضي إجازته حاليا قد خطف قلوب الفتيات بعد أن خطف قلوب أنصار الريدز.


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