فتاة تستولي على مفاتيح شقة تاجر وتسرق مجوهرات وأموالا بالدينار و«الدوفيز» في البليدة   

قامت بصرف المبلغ المسروق على صديقاتها في التسوّق

تعرض منزل تاجر بالبليدة إلى سرقة كمية معتبرة من المجوهرات ومبلغ مالي قدر بـ94 مليون سنتيم و200 أورو، أثناء غيابه عن المنزل وقضاء جولته السياحية برفقة عائلته بشاطئ البلج، وهي السرقة التي قامت بها ابنة خالة زوجته المعروفة بسوابقها العدلية في قضايا السرقة، حيث انتهزت الجانية فرصة تواجدها برفقتهما على شاطىء البحر لسرقة مفتاح الشقة ومغادرة المكان ليلا لتنفيذ خطتها وإخفاء المسروقات لدى معارفها، وهما شقيقتان ووالدتهما وخالتهما، واللائي كنّ يعلمن بمحصلات السرقة.

حيثيات القضية التي عالجتها الفرقة الإقليمية للدرك الوطني بزعبانة، والتي بموجبها تم توقيف المشتبه فيهم الخمسة المتورطين في سرقة منزل تاجر بالبليدة.

انطلقت بناء على شكوى الضحية «ن.م» بتاريخ، 20 أوت 2018، الذي تفاجأ بعد عودته من إجازته السياحية بسرقة مجوهرات زوجته المتمثلة في 7 خواتم وقرطين وسلسلتين من الذهب ومبالغ مالية من العملة الوطنية، موجها شكوكه إلى ابنة خالة زوجته «ب.خ» التي كانت بصحبتهما في العطلة الصيفية على شاطئ البحر بمنطقة البلج وغادرت المكان ليلا بصحبة أحد معارفها.

هذا الأخير الذي تم سماعه، أكد بأنه قام بإيصال المشكوك فيها إلى منزل الضحية، أين قامت بفتح باب المنزل بواسطة مفتاح، وبعد حوالي 10 دقائق خرجت وهي تحمل بيدها كيسا وطلبت منه نقلها إلى محل فوتوغراف بوسط المدينة.

وعليه تم توسيع دائرة التحقيق باستدراج المشتبه فيها «ب.خ» وتوقيفها، مع استرجاع جزء من المبلغ المسروق والمقدر بـ 14 مليون سنتيم و100 أورو وجميع المجوهرات.

أين أقرت بجرم السرقة بعدما قامت بسرقة مفتاح شقة الضحية أثناء تواجدها برفقتهم في شاطئ البحر، لتغادر المكان ليلا بعدما اتصلت بأحد معارفها لنقلها إلى البليدة.

ومن هناك نفذت خطتها بسرقة الأموال والمجوهرات والتوجه مباشرة لدى الشقيقتين «ق.ع» و«ق.ف» اللتين تملكان محل فوتوغراف ومكثت معهما بالمنزل.

أين قمن بصرف مبلغ 58 مليون سنتيم في التبضع والتسوق، وسلمت لإحداهما خاتما من الذهب ومبلغا ماليا لشراء أضحية العيد، مع إهداء لوالدتهما جزءا من المبلغ وخالتهما منحتها مبلغ 30 ألف دج وسلسلة ذهبية بمناسبة عيد ميلاد ابنتها.

ومن خلال اعترافات الفاعلة، تم استدعاء المشتبه فيهن الأربع اللائي أنكرن واقعة علمهن بسرقتها لمنزل قريبتها، حيث أن أوراق القضية وبعد إحالتها على المحاكمة تم إدانة كل من المتهمة «ب.خ» والشقيقتين «ق.ع» و«ق.ف» بعامين حبسا نافذا.

مع أمر بالإيداع داخل الجلسة، وعامين حبسا موقوف التنفيذ في حق والدتهما «ز.ز» وخالتهما «ز.م» عن جنحة إخفاء أشياء مسروقة.