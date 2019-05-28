فتاة تسرق هاتف نقال لشاب داخل “سوبيرات” ببوعرفة في البليدة

تمكنت مصالح الأمن الحضري ببوعرفة التابعة لأمن ولاية البليدة من إسترجاع هاتف نقال تمت سرقته من طرف سيدة لشاب.

داخل محل تجاري بوسط مدينة بوعرفة ،عملية استرجاع الهاتف المسروق وتوقيف الفتاة جاءت على اثر شكوى تقدم بها مواطن.

أمام عناصر الشرطة التابعين للأمن الحضري الخامس، مفادها تعرضه لعملية سرقة هاتفه النقال من داخل محله التجاري من قبل فتاة.

و ذلك في غفلة منه ورحلت، وعلى الفور تم فتح تحقيق في القضية، أسفر على تحديد هوية المشتكى منها وإيقافها.

مع استرجاع الهاتف النقال في أقل من ساعة، ليتم إنجاز ملف قضائي ضدها وتقديمها امام العدالة.