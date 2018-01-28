  فتاة تسكب البنزين على جسدها وتضع حدا لحياتها حرقا بالوادي

أقدمت صبيحة اليوم فتاة تبلغ منة العمر 27 سنة،على وضع حد لحياتها حرقا بمقر مسكنهم ببلدية ورماس شمال ولاية الوادي.

الفتاة حسب مصدر مطلع تعاني من اضطرابات عقلية واستغلت غياب جميع أفراد الأسرة في خروجهم للعمل في المزارع.

ولم تبقى سوى مع والدتها العاجزة عن الحركة وقامت بسكب كمية كبيرة من البنزين على جسدها وإضرام النار فيه.

وبقيت عبارة على كتلة نارية تجري في فناء المنزل وسط صراخ والدتها التي استنجدت بالجيران لكن بعد فوات الأوان.

وقد تم نقل الضحية إلى المستشفى بعد تحولها إلى فحم.

من جهتها تدخلت الشرطة العلمية للدرك الوطني التي شرعت في التحقيق في الحادثة.