فتاة تقاضي صديقتها لشتمها في بث مباشر وتتهمها بالتواصل مع “يوتوبور” مسبوق

إلتمس وكيل الجمهورية لدى محكمة الشراقة توقيع عقوبة عامين حبسا نافذا مع 100 ألف دج غرامة مالية. ضد المتهمة المدعوة “ب فتيحة” عن تهمة القذف. المساس بحرمة الحياة الخاصة للأشخاص، من خلال التقاط صور دون إذن صاحبها. وذلك على إثر تواصلها مع اليوتوبور “س هـ” وقذفها في بث مباشر.

ملابسات القضية تعود لشكوى تقدمت بها المدعوة “د.إيمان” ضد صديقتها ” ب.ف”، تتهمها بالانتقام منها من خلال التواصل مع اليوتوبور “س هـ” المتواجد في حالة فرار بالخارج. والذي صُدر بحقه عدة أوامر بالقبض من القضاء الجزائري. وإرسال له صور خاصة لها التقطتها لها بهاتفها الشخصي بحفل عيد ميلادها، و استغلالها في قذفها. وكذا تقديمه معلومات حول شخص من معارفهم وتقديم مواصفاته ومعلومات عنه، وهي الادعاءات التي استدعت المعنية بموجبها للتحقيق الأمني من قبل الجهات المختصة في الجريمة السيبيرانية. حيث تبين أن المعنية قامت بارسال الصور عبر تطبيق “الفايبر” وتم محوها.

هاته الأخيرة مثُلت للمحاكمة بموجب إجراء الاستدعاء المباشر وأنكرت كل ما نُسب لها. وأكدت أن الشاكية صديقتها وأنها قامت بتعريفها على شخص يدعى”ر.ر” وهو شرطي على أساس أنه يرغب في زوجة ثانية وأن زوجته راضية بالأمر. واتفقت معه على الارتباط وقامت بإدانته مبلغا ماليا يقدر بـ 400 مليون سنتيم من أجل إتمام أشغال بناء منزله.

وأنه بعد فترة فسخت علاقتها به لاكتشافها علاقة بينه وبين صديقتها وقامت بمتابعتهما قضائيا بتهمة النصب والاحتيال لاسترجاع أموالها. ناكرة إرسال صورها الخاصة لليوتوبور من أجل قذفها والتشهير بها.

من جهته دفاعها إلى أن الشكوى التي تقدمت بها موكلته سابقة للملف الحالي المتهمة فيه بالقذف. وطالب بإفادة موكلته بالبراءة لانعدام أي دليل يثبت إرسالها صور الضحية إلى “اليوتوبور” الفار من القضاء الجزائري.

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