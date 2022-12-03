فتاة تقتل خطيبها بطريقة بشعة أياما قبل الزفاف!

لقي شاب يبلغ من العمر 19 عاما حتفه بطريقة بشعة قبل أيام من زفافه، والمفاجأة أن الجاني هي خطيبته والتي كان يخطط لقضاء حياته معها.

وحسب وسائل إعلام مصرية، وقعت هذه الجريمة البشعة في مدينة المحلة الكبرى بمحافظة الغربية المصرية.

وكان المنزل الذي من المفروض أن يكون عش الزوجية، للشاب وخطيبته مسرحا للجريمة.

وفي التفاصيل، أخطرت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية بمحاولة خنق فتاة في نهاية العقد الثاني من عمرها، خطيبها البالغ من العمر 19 عاما.

ونقل الشاب للمستشفى العام في المحلة، ليتوفى لاحقا، حسب صحيفة الشروق المصرية.

ونقلت ذات الصحيفة، تصريحات أحد أقارب المجني عليه، والذي قال إن المتوفى كان ذاهبا لإنهاء بعض تجهيزات الزواج داخل شقته استعدادا للزفاف يوم الجمعة القادم.

وتفاجئ الشاب، بخطيبته داخل الشقة مع شاب في وضع “مخل”.فما كان منها إلا أن سارعت لخنقه بغطاء رأس خوفا من الفضيحة.

واتصلت المتهمة بوالدة المجني عليه قائلة إن ابنها مغمى عليه، ونقلته لمستشفى المحلة.

وبعد الكشف الطبي، تبين للأطباء وجود آثار خنق على عنق الشاب. ما جعلهم يبلغون الشرطة ويحولون الجثة لمستشفى المنشاوي لعرضها على الطب الشرعي.