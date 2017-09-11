فتاة تقتل شقيقتها بـ17 طعنة بعد استخدام تطبيق استحضار الجن!

فتاة تقتل شقيقتها وأمن قسنطينة يفك لغز مقتل طالبة جامعية داخل منزلها

الشقيقة القاتلة اعترفت بما حدث وكشفت عن اعتيادها استخدام التطبيق المرعب رفقة الضحية

أكدت مصادر أمنية موثوقة لـ«النهار» بأن الفرقة الجنائية للمصلحة الولائية للشرطة القضائية بأمن ولاية قسنطينة، قد تمكنت من فك لغز جريمة القتل التي راحت ضحيتها الطالبة الجامعية «ع.ر» البالغة من العمر 19 سنة.

في آخر مساء الأربعاء الماضي، بمقر السكن العائلي في حي السوريكو بمدخل حي الزيادية في أعالي المدينة، على يد أختها «ع.م» البالغة من العمر 22 سنة، التي وجهت لها 17 طعنة قاتلة بواسطة سكين المطبخ أردتها قتيلة في غرفة نومها.

ثم لاذت بالفرار، إلا أن عناصر الفرقة الجنائية للشرطة القضائية تمكنوا من توقيفها مساء اليوم الموالي للجريمة وإخضاعها لمجريات التحقيق الأمني.

أين اعترفت بقتل شقيقتها مع وضعها رهن الحجز تحت النظر، مع التذكير أن عناصر مصالح أمن المناوبة المركزية تنقلوا على جناح السرعة إلى المسكن العائلي بعد إخطارهم من طرف أب الضحية والجانية.

وذلك بعد إخطار وكيل الجمهورية بمحكمة الزيادية الابتدائية، الذي أمر الضبطية القضائية بفتح تحقيق ابتدائي في الحادثة التي هزت الشارع القسنطيني.

وخلال التحقيق قام عناصر الشرطة القضائية بمعاينة مسرح الجريمة مع العثور على سكين المطبخ الذي أستعمل لإزهاق روح الضحية «ع.ر» التي تم نقل جثتها إلى مصلحة حفظ الجثث بالمستشفى الجامعي ابن باديس، وإخضاعها لعملية التشريح من طرف الطبيب الشرعي لتحديد أسباب الوفاة.

جريمة القتل سببها «مس من الجن» بعد استعمال تطبيق الهاتف لاستحضار الجن

اعترفت المشتبه فيها بقتل شقيقتها «ع.م» خلال سماعها على محضر رسمي في إطار مجريات التحقيق الابتدائي، الذي أجرته الضبطية القضائية للفرقة الجنائية للأمن الولائي.

بأنها أقدمت على إزهاق روح شقيقتها بتوجيه 17 طعنة سكين قاتلة على مستوى الصدر والبطن، وهو ما أكده تقرير الطب الشرعي بعد عملية تشريح الجثة.

بعد أن كانتا تستعملان تطبيق الهاتف النقال لاستحضار الجن في غرفة نومهما.

وقالت المشتبه فيها إن الأمور خرجت عن مجراها بعد أن فقدت الجانية السيطرة والتحكم في نفسها بفعل تأثير «نوبة نفسية حادة» أو «مس من الجن» جراء استعمال هذا التطبيق الذي أخرجها عن وعيها، مضيفة أنها أحضرت سكينا من المطبخ وراحت توجه العديد من الطعنات باتجاه صدر وبطن أختها.

قاتلة شقيقتها أمام وكيل الجمهورية اليوم

ينتظر أن تقدم الضبطية القضائية المشتبه فيها بارتكاب جريمة القتل الشنعاء «ع.م» التي أقدمت على إزهاق روح شقيقتها صبيحة نهار اليوم إلى وكيل الجمهورية بمحكمة الزيادية الابتدائية.

الذي سيوجه إليها الاتهام وإحالتها على قاضي التحقيق مع الأمر بطلب افتتاحي لاستكمال إجراءات التحقيق القضائي في هذه القضية. للتذكير، فإن الضبطية القضائية للفرقة الجنائية قد قدمت طلبا مطلع الأسبوع الجاري إلى وكيل الجمهورية.

لأجل تمديد مدة الوضع في «الحجز تحت النظر» لمدة 48 ساعة إضافية لأجل استكمال مجريات التحقيق الابتدائي في الجريمة.