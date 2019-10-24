فتاة تقود شجارا بالخناجر في مستشفى بوحارة بسكيكدة شارك فيه 9 أشخاص 

أمر قاضي المثول الفوري بمحكمة سكيكدة الابتدائية بإيداع 9 أشخاص من المسبوقين قضائيا من بينهم فتاة الحبس المؤقت.

في انتظار محاكمتهم لاحقا، وهذا على خلفية التهمة التي وجهت لهم من طرف نيابة محكمة سكيكدة.

والمتمثلة في جنحة المشاجرة بالأسلحة البيضاء الإخلال بالنظام العام والسكينة العامة في القضية، التي تعود تفاصيلها إلى نهار أول أمس.

لما تلقت عناصر الشرطة القضائية بأمن الولاية نداء من عناصر الشرطة العاملة بمستشفى عبد الرزاق بوحارة في سكيكدة.

مفاده وقوع شجار بين مجموعتين من الأشخاص المشبوهين من ذوي السوابق العدلية، من بينهم فتاة تبلغ من العمر 23 سنة.

استعملت فيها أسلحة بيضاء وحجارة وقضبان حديدية وخشبية على مستوى مدخل مصلحة الاستعجلات الطبية بمستشفى بوحارة.

لتتدخل على الفور عناصر الشرطة القضائية،أين تمكنت من توقيف 9 أشخاص مع حجز كمية من الأسلحة البيضاء المستعملة في الشجار.

ونقلت مصادر «النهار» أن مجموعة من المنحرفين كانوا قد دخلوا في شجار سابق مع بعض الأشخاص حول بعض الأمور المتعلقة.

بتجارة ترتب عنها دين كبير، ليتم الاتفاق على موعد بإحدى المكان المعزولة بأعالي المدينة من أجل تسوية الدين.

لكن الأمور تعكرت بعد شجار عنيف باستعمال الأسلحة البيضاء، ليتم نقل أحد الأشخاص المصابين، لكن المجموعة الثانية .

من المنحرفين تنقلت إلى المستشفى وحاولت اقتحام مصلحة الاستعجالات.

ولولا تدخل أعوان الوقاية والأمن بالمستشفى لوقع ما لا يحمد عقباه،لتلتحق حينها عناصرالشرطة التي تمكنت أيضا من السيطرة على الموقف.