فتاة تقود عصابة ترويج المخدرات بسوق أهراس

أطاحت عناصر فرقة مكافحة المخدرات بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية بأمن ولاية سوق أهراس بعصابة تقودها فتاة.

المسبوقون قضائيا تتراوح أعمارهم مابين 23 سنة و31 سنة، أوقفوا جرم تكوين جماعة إجرامية منظمة للمتاجرة بالمخدرات.

العملية وجاءت بناءا على معلومات مؤكدة مفادها وجود عصابة تقوم بترويج المخدرات والأقراص المهلوسة على مستوى الأحياء الشعبية.

فباشرت عناصر الشرطة عمليات التحري وبعد استصدار إذن بالتفتيش، تم تفتيش مسكن.

عثر فيه على كمية من المخدرات مهيأة للترويج، وعلي إثرها تم توقيف ثلاثة أشخاص والفتاة التي تتزعمهم.