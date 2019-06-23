فتاة تقود عصابة لترويج وإستهلاك الأقراص المهلوسة بالشلف

تمكن عناصر الفرقة المتنقلة للشرطة القضائية التابعة لأمن وادي الفضة، بأمن ولاية الشلف، من الإطاحة بعصابة مختصة في ترويج الأقراص المهلوسة بطريقة غير شرعية.

وحسبما ذكر بيان لمصالح أمن الولاية، فإن العصابة تتكون من أفراد من ضمنهم فتاة، تترواح أعمارهم مابين 19 و30 سنة.

العملية تندرج في إطار المهام العادية لعناصر الشرطة على مستوى الحاجز الثابت بوادي الفضة، أين لفت

إنتباههم سيارة سياحية على متنها أشخاص مشكوك فيهم، بعد إستيقافها وإتخاذ الإجراءات الأمنية اللازمة، ضبط بحوزتهم

على 12 قرص مهلوس بالإضافة إلى مبلغ 41 مليون سنتيم، كانوا بصدد شراء كمية من المخدرات والمؤثرات العقلية لغرض البيع و الترويج في أوساط الشباب عبر بلديات الولاية.

وبعد حجز السيارة و تحويل المشتبه فيهم للمصلحة لإستكمال الإجراءات، تبين أن أحدهم مبحوث عنه من

طرف الجهات القضائية في العديد من القضايا، لينجز بعدها ملف جزائي في حق المشتبه فيهم أحيلوا بموجبه أمام الجهات القضائية لدى محكمة العطاف، حسبما أبرزه البيان.