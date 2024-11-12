فتاة تُضرم النار في 3 سيارات وتقف مُتفرجة!

أقدمت فتاة تبلغ من العمر 18 عاما، على فعل صادم، أشعل مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الأخيرة.

وفي حادثة صادمة، قامت الفتاة، والتي تنحدر من مدينة جرجا جنوبي محافظة سوهاج بمصر. على إشعال النيران في 3 سيارات متوقفة، ووقفت لمراقبة النيران تلتهم السيارات دون أن تحاول الهرب.

وحسب وسائل إعلام مصرية، قام الأهالي باستدعاء قوات الحماية المدنية، التي أرسلت سيارتي إطفاء للسيطرة على الحريق.

كما انتقلت قوات الأمن من مباحث قسم شرطة جرجا إلى مكان الحادث وألقت القبض على الفتاة.

وحسب ذات المصادر، كشفت التحقيقات أن الفتاة تُدعى “ملك”، وتبين أنها تعاني من اضطرابات نفسية وعصبية. وتم الإبلاغ عن تغيبها منذ نحو شهر.

وأفاد مصدر أمني أن الفتاة تورطت في وقت سابق من اليوم ذاته في إشعال النيران بسيارتين في محافظة قنا. حيث تم احتجازها ثم إخلاء سبيلها من قبل النيابة العامة.

وتم عرض الفتاة على مستشفى الأمراض النفسية والعصبية بسوهاج للتأكد من سلامة قواها العقلية.

وفي ضوء نتائج الفحص، سيتم إيداعها في إحدى دور الرعاية بالمحافظة، حسب ذات المصادر.

https://twitter.com/AlMasryAlYoum/status/1855921273169191416