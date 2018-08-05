فتاة ضمن شبكة اعتدت على مقهى في بومرداس

ألقت فرقة البحث والتحري لأمن بومرداس، على شبكة تتألف من 4 اشخاص من بينهم فتاة .

أفرد الشبكة متورطة في سرقة أغراض من مقهى بومرداس ومبالغ مالية.

وقائع القضية تعود بناء على شكوى تقدم بها صاحب المحل لالى مصالح الشرطة تفيد بتعرض محله للسطو والسرقة.

وعلى اثر ذلك تنقلت فرقة البحث والتحري ، حيث أضت التحقيقات عن إلقاء القبض على المتورطين.

المتورطين تتراوح أعمارهم مابين 21 و 26 سنة مسبوقين قضائيا من بينهم فتاة.

كما أسفرت التحقيقات، عن استرجاع المسروقات وحجز الأسلحة البيضاء، التي كانوا يستعملونها في عمليات السرقة.

وبعد ذلك تم تحويلهم الى مصالح الشرطة، وبعد سماع اقولهم تم تقديمهم امام وكطيل الجمهورية لدى محكمة بومرادس الذي امر بإيداعه الحب .