فتاة ضمن شبكة تحترف سرقة لواحق المركبات بقسنطينة

تمكن عناصر الضبطية القضائية بالأمن الحضري الأول بولاية قسنطينة، من تفكيك جمعية أشرار تضم ثلاثة أشخاص.

بحسب بيان للشرطة، فإن الجماعة تمتهن السرقة الموصوفة مع سبق الإصرار والترصد، تتراوح أعمارهم بين 19 و24 سنة.

تعود وقائع القضية، بعد شكاوى من قبل ضحايا تعرضت مركبتهم من نوع “إبيزا” لسرقة عجلات المركبة في أحد الأحياء المجاورة.

كما يستغل أفراد الجماعة وكرا لممارسة الفسق والدعارة في أحد الشقق الشاغرة بالمدينة الجديدة علي منجلي.

تم فتح تحقيق مفتوح في تورط سالفي الذكر، في عمليات سرقة لواحق المركبات واستعمال شقة محل شبهة لإخفاء المسروقات.

بعد اسغلال أمثل للمعلومات تمت مداهمة الشقة محل الشبهة وتوقيف فتاة تبلغ من العمر23 سنة، بداخلها واسترجاع جزء من مسروقات المركبات.

بعد الإنتهاء من التحقيقات تم إعداد ملفين منفصلين الأول بخصوص تكوين جمعية أشرار لغرض جنحة السرقة الموصوفة مع سبق الإصرار والترصد.

أما الملف الثاني، فيتعلق بجنحة حماية الدعارة في حق 04 أشخاص من بينهم فتاة .

تم تقديم جميع الموقوفين الى الجهات القضائية التي أمرت بوضهم رهن الحبس