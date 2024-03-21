فتاة ضمن شبكة ترويج للاكستازي والكوكايين بوهران

تمكنت عناصر من الأمن الحضري الياسمين بوهران من الايقاع بـ 3 مروجي مخدرات ومؤثرات عقلية في الوسط الحضري من بينهم فتاة.

العملية تمت استغلالا لمعلومات تفيد بنشاط أشخاص في ترويج هذه السموم وسط فئة الشباب، حيث وبعد مراقبة وترصد نشاطهم المشبوه تم وضع خطة محكمة التنفيذ أسفرت عن توقيفهم على متن مركبة من نوع سكودا.

بعد إخضاعها المركبة للتفتيش تم حجز كمية من المؤثرات العقلية قدرت بـ 715 قرصا مهلوسا من مختلف الأنواع منها 116 قرص مهلوس من نوع إكستازي، 10 غرام كوكايين، بالاضافة إلى حجز مبلغ مالي من عائدات الترويج قدره 34 مليون سنتيم.

بعد استيفاء كافة الإجراءات القانونية مع وكيل الجمهورية لدى محكمة فلاوسن تم تحرير إجراء قضائي ضدهم سيحالون بموجبه أمام العدالة.