فتاة ضمن شبكة لترويج المؤثرات العقلية في سيدي بلعباس

فكك أمن سيدي بلعباس شبكة متكونة من 4 أشخاص من بينهم فتاة مختصة في ترويج الحبوب المهلوسة مع حجز100 قرص.

وتعود حيثيات القضية لمعلومات مفادها سائق أجرة يقوم بترويج المؤثرات العقلية بالتمويه بمهنته

اين قامت ذات المصالح بالتحري والتحقيق والذي أسفر عن توقيفه رفقة شريكه بوسط المدينة.

حيث تم ضبط بحوزتهما عن التفتيش الجسدي كمية من المؤثرات العقلية وأسلحة بيضاء محظورة.

ومكن التحقيق معهما تم تحديد هوية شخص ثالث متنورط معهما، وهي فتاة تبلغ من العمر 25 سنة عاملة في صيدلية.

وعند تفتيش منزلها تم العثور داخله على 86 قرصا مهلوسا من مختلف الأنواع.

وقد تم تقديم المشتبه فيهم والذين تتراوح أعمارهم مابين 21 و 30 سنة أمام الجهات المختصة قضائيا .