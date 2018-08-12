فتاة ضمن شبكة مختصة في السطو على السيارات بتلمسان

كانت توقع بضحاياها بعد توقيفهم على الطريق وتطلب مساعدتهم

تمكنت الفرقة الإقليمية للدرك الوطني في شتوان بتلمسان، من تفكيك شبكة إجرامية خطيرة تستعمل فتاة في استدراج ضحاياها لسرقة سياراتهم، حيث تقوم الفتاة بالتظاهر بأنها تواجه ورطة على حافة الطرقات مدعية تعرضها إلى اعتداء.

واعتمادا على هذا السيناريو، تمكنت الفتاة من الإيقاع بصاحب سيارة بعدما حاول إركابها معه بهدف إنقاذها من ورطتها، وبمجرد توقف المعني وفتح الباب للفتاة أقدم شركاؤها على محاصرته مشهرين أسلحة بيضاء في وجهه، أين وجهوا طعنات بالسكين قبل سلبه سيارته والتوجه بها إلى مكان مهجور.

وفور تلقي قوات الدرك مكالمة على الرقم الأخضر تم غلق جميع المنافذ، مما مكن من استرجاع السيارة المسروقة وتوقيف ثلاثة متهمين، بينهم الفتاة، مع استرجاع أسلحة بيضاء استعملت في السطو المسبوق باعتداء.

كما عالجت نفس الفرقة قضية متعلقة بتنفيذ هجوم مسلح على محل «بيتزيريا» بغرض سرقة صندوق أموال بحي المصلى، وأصيب في هذا الهجوم شخصان بجروح متفاوتة الخطورة.

وبعد تطويق المكان من قبل عناصر الدرك تم القبض على خمسة مشتبه فيهم، مع استرجاع أسلحة استعملت في الهجوم المذكور.