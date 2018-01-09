فتاة ضمن عصابة تحترف سرقة محلات المجوهرات ببسكرة

تمكنت مصالح الشرطة بأمن دائرة سيدي عقبة بولاية بسكرة من تفكيك جماعة أشرار مختصة في السطو على محلات بيع المجوهرات.

وقائع القضية تعود إلى تلقي ذات المصالح لشكوى من طرف شخصين تفيد بتعرض محلاتها لعملية سطو وسرقة من طرف ثلاث أشخاص.

أين تمت مباشرة التحريات التي أفضت لتحديد هوية أحد الفاعلين، بعد الحصول على إذن من وكيل الجمهورية تم تفتيش منزل أحد الفاعلين.

تم العثور على كمية من المخدرات و الحبوب المهلوسة و قارورة غاز مسيل للدموع.

وقامت ذات المصالح بتحويله إلى مقر أمن الدائرة،أين دل على شريكه القاطن ببسكرة،حيث تم رصد تحركاته وتوقيفه .

عناصر الشرطة القضائية بعد تفتيش منزله، عثرواعلى عدة خواتم من المعدن الأصفر تعود لملكية صاحب المحلين التجاريين.

أفضى التحقيق مع الموقوف بالكشف عن شريكتهما في العملية القاطنة بسيدي عقبة.

كشفت التحريات، أن أفراد العصابة يحتالون على أصحاب المحلات بكون الفتاة وأحد المشتبه مخطوبان والثالث محرم لها.

ليتم التهديد بواسطة سلاح أبيض وقارورة غاز مسيلة للدموع، أين تم الإستلاء على مبلغ مالي قدره 75 مليون سنتيم.

كما تم إنجاز ملف قضائي ضد جميع الموقوفين وتقديمهم إلى الجهات القضائية المختصة.