 فتاة ضمن عصابة سطت على أزيد من 400 مليون سنتيم بميلة

فككت الشرطة القضائية بأمن ميلة عابة متكونة من 11 شخصا في السرقة واسترجاع مبلغ مالي بقيمة 402 مليون سنتيم.

وحسب ذات المصدر فإن العملية تمت عندما تعرض شخص لسرقة 20 مليون دج من مسكنه الخاص بحي500 سكن بمدينة ميلة.

أين باشرت ذات المصالح التحريات والتي اسفرت بتحديد هويةأحد المشتيه فيهم والبالغ من العمر 25 سنة تم توقيفه .

وعقب التحقيق تبين أن 10 أشخاص شركاء في العملية أعمارهم ما بين 21 و 34 سنة من بينهم فتاة تبلغ من العمر 20 سنة ليتم توقيفهم

كما إسترجاع استرجاع مبلغ مالي بقيمة 402 مليون سنتيم وحجز مركبة استعملت في عملية السرقة

وحجز دراجة نارية يقدر ثمنها بقيمة 170 مليون سنتيم اشتراها مشتبه فيه من حصته في السرقة.

وقد تم تقديم المتورطون أمام نيابة محكمة ميلة